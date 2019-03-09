Родители детей с аутизмом намерены построить центр круглосуточного ухода в Харку

Родители детей с аутизмом намерены построить центр круглосуточного ухода в волости Харку. Государство выделяет средства на содержание подобных центров, но их создание пока лежит на плечах родителей, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Государство разработало и готово финансировать особые программы по круглосуточному уходу за людьми с расстройствами аутистического спектра. Но, увы, пока нет места, где можно было бы реализовать идею.
"На данный момент выбор не велик, это обычные учреждения социального ухода", – сказала "Актуальной камере" сотрудник фонда Autistide integratsiooni keskus Мадли Тийгиранд.