Есть или не есть? Все о влиянии конфет на здоровье ребенка

Во-первых, надо понять, из чего состоят конфеты. Подавляющее их большинство — это углеводы, в которых крайне много сахара. Соответственно, и пользы в них чуть. Ничего кроме удовольствия и удовлетворения от потребности в сладком быть не может. Пожалуй, мало кто знает, что у детей патологическая потребность в сладком. Всё начинается с молока, которое сладковато на вкус. Так что не стоит опасаться, что ребёнок окажется сладкоежкой — они с рождения к этому приучены.

Да, отсутствие полезных веществ может нанести организму один лишь вред. В конфетах нет ни кальция, ни витаминов, ни микро- или макроэлементов.

Во-вторых, конфеты очень калорийны. В одном грамме сахара содержится около четырех калорий, а в одной конфете их может быть до 50, в зависимости от вида. Не так уж и много, скажете вы? Конечно, если учесть, что ребёнок съел одну конфету. Но редко дети останавливаются на одной, верно? Радует только одно: дети часто едят инстинктивно и как только наедаются, то прекращают. Таким образом, можно снизить риски.

Но вот у детей, которые испытывают проблемы с лишним весом, могут действительно быть проблемы с контролем над собой. В таком случае следует ограничить их потребление конфет. Нарушенное пищевое поведение может привести к набору лишнего веса, а конфеты только поспособствуют этому.

В-третьих, известно, что конфеты вредят зубам. Точнее они становятся провоцирующим фактором для развития кариеса. Важно помнить также и о гигиене полости рта, чтобы избежать подобных проблем, если ребёнок ест много конфет. Особенно важно чистить зубы после их поедания. Можно использовать яблоко, жевательную резинку без сахара или же питьевой йогурт без сахара.

Итак, опасны ли конфеты?. Если исходить из того, что в них много сахара, то конечно, да. Не стоит детям злоупотреблять таким лакомством. Но всё же вы можете найти такие, которые будут безопасны.

Существуют определенные правила поедания конфет для детей. Во-первых, родителям следует выбирать максимально безопасные, то есть те, что не содержат сахара. Да, сделать это будет сложно, но производители стали заботиться о своих покупателях, поэтому сделайте усилие ради будущего своих детей.

Конфеты не должны быть наградой за выполненную ребёнком уборку, хорошие оценки или примерное поведение. Конфеты не должны быть манипулирующим средством, точно также, как и еда не должна стать заместителем чувств и эмоций. Поощрение или наказание должно проявляться в словесной форме, жестами, но никак не едой.

И наконец, надо есть конфеты только после еды. Вы же помните, что они слишком калорийны? Если дети будут их есть до обеда или ужина, то велика вероятность, что они наедятся ещё до того, как сядут за стол. Насыщение при поедании конфет приходит очень быстро.

Есть ещё одно правило, которое позволит ребёнку остыть к конфетам и другим сладостям. Просто держите их в открытом доступе, не делайте из них запрета, не ставьте жёстких ограничений. Также не стоит есть их в его присутствии.