Галерея: решившаяся на самоубийство Яне Паберит устроила прием, где попрощалась с близкими

Очередь из желающих попрощаться с Яне никак не заканчивалась. По словам 17-летней дочери Яне, Марелеэн, было очень трогательно, что люди пришли выразить свои добрые пожелания. «Это огромная честь, - говорит Яне. – И, наконец-то, после 15 лет концертов и фестивалей мои танцоры получили внимание прессы».

Яне добавила, что рада приходу весны и тому, что у нее есть возможность ее встретить.