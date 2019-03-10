Галерея: решившаяся на самоубийство Яне Паберит устроила прием, где попрощалась с близкими

Сегодня на экране клуба Паюсти мелькали фотографии Яне Паберит и ее коллег по танцам. Яне так сияла, так радовалась, пишет Virumaa Teataja. Играла музыка. Все это – прощальный праздник Яне, страдающей неизлечимым заболеванием и решившей окончить свой земной путь в клинике Швейцарии. «Отправим Яне с танцем!» - так звучал девиз мероприятия.
Очередь из желающих попрощаться с Яне никак не заканчивалась. По словам 17-летней дочери Яне, Марелеэн, было очень трогательно, что люди пришли выразить свои добрые пожелания. «Это огромная честь, - говорит Яне. – И, наконец-то, после 15 лет концертов и фестивалей мои танцоры получили внимание прессы».
Яне добавила, что рада приходу весны и тому, что у нее есть возможность ее встретить.
Бывшая учительница танцев и мать четверых детей Яне Паберит страдает от бокового амиотрофического склероза, неизлечимой болезни мышц, которая постепенно отключает ее организм, так будет продолжаться до тех пор, пока она не окажется прикованной к постели и не умрет.