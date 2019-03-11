Одобрено использование первого нового антидепрессанта за последние 35 лет

Препарат, разработанный Johnson & Johnson, — это назальный спрей, придуманный для лечения тяжёлых форм депрессии, которые не удается вылечить другими лекарствами. Спрей называется Spravato – брендовое название для вещества эскетамин. Он содержит в себе химическое вещество, напоминающее кетамин, который раньше называли «наркотиком для вечеринок» из-за его психоделических свойств.

Во вторник, 26 февраля, медицинские эксперты и члены Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) выдали разрешение на использование нового медикамента от Johnson & Johnson. Они полагают, что у него меньше негативных побочных эффектов, чем у кетамина, но также предупреждают, что средство будет доступно только в клиниках, прошедших контроль. Пациенты будут принимать препарат параллельно с другим антидепрессантом.

«Зеленый свет» для нового лекарства — это значительный момент в истории лечения депрессии. Психическое расстройство является самой большой причиной возникновения инвалидности и ухудшения здоровья в мире. К тому же, как минимум один из трех пациентов не испытывает облегчения после приема существующих антидепрессантов. Психиатры и другие исследователи психических заболеваний несколько десятилетий выражали оптимизм по поводу положительных открытий, связанных с кетамином, химическим «двоюродным братом» эскетамина. Одна группа ученых даже назвала лекарство «одним из самых важных открытий за последние полвека».

Базовая цена нового медикамента колеблется от 590 долларов до 885 долларов за один лечебный сеанс и зависит от дозы, которая требуется пациенту, сказали в Johnson & Johnson. В первый месяц лечения пациенты проходят два сеанса в неделю, с полной стоимостью от пяти до семи тысяч долларов. Во втором месяце визиты к врачу необходимы раз в неделю или раз в две недели при стоимости от 2300 долларов до 3500 долларов в месяц. Реальная плата за лечение будет зависеть от решений страховых компаний по его покрытию.

О разрешении использования Spravato стало известно сразу после положительного голосования экспертной комиссии, созванной FDA и сделавшей заключение о безопасности и эффективности препарата. По словам экспертов, преимущества эскетамина перевешивают риски, связанные с его использованием. В то же время члены комиссии напомнили о некоторых негативных свойствах и ограничениях по использованию продукта.

«Отсутствие действенных дополнительных способов лечения сильной депрессии, серьезной и угрожающей жизни болезни, было давней проблемой», - сказала в заявлении Тиффани Фаркьоне, глава части комиссии FDA по психиатрическим препаратам.

По словам Фаркьоне, после тщательного тестирования медикамента он оказался достаточно годным для того, чтобы стать одним из таких новых способов лечения.

Назальный спрей на основе кетамина

Неважно, идет ли речь о лекарствах от Ability или от Zoloft — почти все антидепрессанты работают одинаково. Они закупоривают места, из которых наш мозг получает серотонин - вещество, играющее ключевую роль в управлении настроением.