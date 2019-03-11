Роботы помогут в лечении опухолей горла

Количество опухолей горла в разных странах мира постоянно растёт, эта болезнь часто фиксируется у курильщиков. Именно поэтому необходимо иметь различные способы эффективной терапии, которые позволят пациентам не очень сильно снижать качество жизни. Современные методы лечения рака горла на ранней стадии включают мощное облучение и химиотерапию для уничтожения опухолей, либо лазерную хирургию. Сеансы облучения и химиотерапии продолжительны по времени, и некоторым пациентам приходится по 30 раз в течение нескольких месяцев посещать больницы.

Эти методы лечения могут повредить челюсть и глотательные мышцы. А после подобных повреждений пациенты порой пожизненно теряют способность принимать пищу традиционным способом, так что им в организм вставляют специальные питательные трубки. Лазерная хирургия является более щадящей, но ее сложно использовать при труднодоступных опухолях, а пациентам впоследствии всё равно требуется облучение. Роботы выполняют уникальные по степени точности разрезы, при этом они контролируются опытными хирургами. Наблюдения показывают, что данная разновидность удаления труднодоступных опухолей является наиболее перспективной и эффективной.