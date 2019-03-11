Вопрос читателя: что произойдет, если во время работы я случайно укололась иглой от шприца?

«Я работаю уборщицей, когда опустошала корзину с мусором, случайно укололась иглой, опасно ли это? Может ли работодатель сделать что-то, чтобы снизить риски?» - задает вопрос читательница портала Tarbija24.
Отвечает ведущий инспектор Трудовой инспекции Яаника Рыымус:
Мы все знаем, что у работников сферы здравоохранения и попечения есть риск соприкасаться с заразными болезнями именно путем получения повреждений. Самая распространенная причина такого соприкосновения – как раз рана от укола. Эта неприятность угрожает не только медсестрам и уборщикам, но и работникам тюрем, криминальных учреждений, охранникам и полицейским.
У работодателя на такой случай обязательно должен быть план действий. В ней должны быть прописаны пункты по обеспечению медицинской помощи, проведению консультаций и обучения. Кроме того, можно ввести систему анализа средств личной защиты, продуманные способы сортировки опасных отходов. Всегда можно проконсультироваться со специалистами, чтобы снизить риски.