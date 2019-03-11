Пн, 11.03.2019
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  • Вопрос читателя: что произойдет, если во время работы я случайно укололась иглой от шприца?

Вопрос читателя: что произойдет, если во время работы я случайно укололась иглой от шприца?

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Шприц. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

«Я работаю уборщицей, когда опустошала корзину с мусором, случайно укололась иглой, опасно ли это? Может ли работодатель сделать что-то, чтобы снизить риски?» - задает вопрос читательница портала Tarbija24.

Отвечает ведущий инспектор Трудовой инспекции Яаника Рыымус:

Мы все знаем, что у работников сферы здравоохранения и попечения есть риск соприкасаться с заразными болезнями именно путем получения повреждений. Самая распространенная причина такого соприкосновения – как раз рана от укола. Эта неприятность угрожает не только медсестрам и уборщикам, но и работникам тюрем, криминальных учреждений, охранникам и полицейским.

У работодателя на такой случай обязательно должен быть план действий. В ней должны быть прописаны пункты по обеспечению медицинской помощи, проведению консультаций и обучения. Кроме того, можно ввести систему анализа средств личной защиты, продуманные способы сортировки опасных отходов. Всегда можно проконсультироваться со специалистами, чтобы снизить риски.

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