Вопрос читателя: что произойдет, если во время работы я случайно укололась иглой от шприца?

Мы все знаем, что у работников сферы здравоохранения и попечения есть риск соприкасаться с заразными болезнями именно путем получения повреждений. Самая распространенная причина такого соприкосновения – как раз рана от укола. Эта неприятность угрожает не только медсестрам и уборщикам, но и работникам тюрем, криминальных учреждений, охранникам и полицейским.