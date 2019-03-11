Ученые: беременным нельзя выкуривать даже одну сигарету в день

Согласно данным специалистов из Института педиатрии в Сиэтле, опубликованным в журнале Pediatrics, даже одна сигарета, выкуриваемая за день беременной женщиной, может оказаться фатальной для ребенка. Исследователи констатируют, что курение при беременности способствует синдрому внезапной детской смерти, пишет «МедикФорум».
Учеными были проанализированы данные анамнезов более 20 миллионов рожениц, а также 19 тысяч случаев внезапной детской смерти, зарегистрированные в период с 2007 по 2011 год. Напомним, под синдромом внезапной детской смерти (СДВС) подразумевается любой случай гибели младенцев, для которого характерна остановка дыхания по невыясненным причинам. Специалисты изучали, как курение беременных связано с вероятностью возникновения данного синдрома.
В результате ученые пришли к выводу о том, что табак не просто способствует тому, что риск синдрома внезапной детской смерти начинает увеличиваться. По словам специалистов, он является самым серьезным фактором в развитии злосчастного синдрома.
«Даже если женщина выкуривала всего одну сигарету в день, вероятность гибели младенца повышалась в два раза. Если будущая мать выкуривала пачку сигарет в день, шансы вырастали на 295%. Вот почему важно понимать, что отказ от каждой выкуренной сигареты заметно снижает такой риск», - заявили авторы проекта.
По данным ВОЗ, табачный дым при беременности влияет на структуру ДНК плода, делает его склонным к развитию аутизма, ожирения и астмы. Вторичное и третичное курение, при котором компоненты табачного дыма оседают на одежде и окружающих предметах, повышает риск развития у детей глухоты, СДВГ и косоглазия.