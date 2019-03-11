Ученые: беременным нельзя выкуривать даже одну сигарету в день

Учеными были проанализированы данные анамнезов более 20 миллионов рожениц, а также 19 тысяч случаев внезапной детской смерти, зарегистрированные в период с 2007 по 2011 год. Напомним, под синдромом внезапной детской смерти (СДВС) подразумевается любой случай гибели младенцев, для которого характерна остановка дыхания по невыясненным причинам. Специалисты изучали, как курение беременных связано с вероятностью возникновения данного синдрома.

В результате ученые пришли к выводу о том, что табак не просто способствует тому, что риск синдрома внезапной детской смерти начинает увеличиваться. По словам специалистов, он является самым серьезным фактором в развитии злосчастного синдрома.

«Даже если женщина выкуривала всего одну сигарету в день, вероятность гибели младенца повышалась в два раза. Если будущая мать выкуривала пачку сигарет в день, шансы вырастали на 295%. Вот почему важно понимать, что отказ от каждой выкуренной сигареты заметно снижает такой риск», - заявили авторы проекта.