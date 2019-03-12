Пестициды могут вызывать ожирение

Хлорпирифос применяется с конца XIX века. О его влиянии на вес человека ученые уже говорили. Теперь же был выявлен механизм, через который происходит увеличение веса. В рамках последних экспериментов ученые добавляли пестицид в питьевую воду и пищу крыс. Оказалось, соединение нарушало целостность и барьерную функцию кишечника.

В итоге опасный токсин глубже проникал в тело, вызывал воспаление, инсулиновую резистентность (грозит развитием диабета) и ожирение. При этом у микрофлоры кишечника изменился состав - вырос процент бактерий, переносящих действие токсина. И данные бактерии сами по себе приводили к повышению риска ожирения за счет нарушения бактериального баланса. Причем, ни генетическая предрасположенность, ни изменение рациона питания не меняли картину.