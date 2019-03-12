Женщина очнулась после инсульта и начала говорить с русским акцентом

В 2014 году 69-летней Роуз Гриффитс неожиданно стало плохо на работе в магазине. Женщина перестала чувствовать всю правую сторону тела и потеряла способность говорить, читать и писать.

Британку доставили в больницу, где доктора объяснили ей, что она вряд ли снова сможет жить полноценной жизнью. Тем не менее, Гриффитс упорно занималась и через некоторое время научилась писать левой рукой. Позже она снова начала говорить, однако речь британки, с рождения жившей в центре Ливерпуля, приобрела ярко выраженный русский акцент. Врачи объяснили это синдромом иностранного акцента — редким и неизлечимым осложнением после инсульта или черепно-мозговой травмы.

Со временем Гриффитс начала говорить с восточно-европейским акцентом, а затем — с немецким. «Я люблю поболтать с людьми, но после инсульта люди не хотели со мной общаться, потому что думали, что я их не понимаю. Я чувствовала себя очень одинокой», — пожаловалась женщина.

Чтобы справиться с дефицитом общения, Гриффитс присоединилась к местной ассоциации людей, переживших инсульт. Спустя пять лет после приступа женщина приняла, что к ней не вернется ее произношение, однако перестала из-за этого переживать.