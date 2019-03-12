Страдающая тяжелым заболеванием почек Катерина нуждается в помощи для покупки лекарства

Совет Детского фонда решил поддержать Катерину и выделить 200 000 евро на покупку лекарств, этих денег хватит на полгода.

У Катерины диагностирована почечная недостаточность в последней стадии, она вынуждена проходить процедуры диализа. Девушке нужна пересадка, но из-за сложного течения болезни она сначала должна пройти лечение, которое не финансирует Больничная касса. Согласно схеме лечения, составленной лечащими врачами, через каждые две недели Катерина должна получать дозу лекарства стоимостью 12 000 евро, к этой сумме добавляется НСО. 31 января комиссия при Минсоцдел решила, что экономическая эффективность лекарства экулизумаб местным врачам неизвестна, а расход на него был бы слишком большим, так что препарат решили не вносить в список компенсируемых. В то же время, комиссия отмечает, что прямые альтернативы этому лекарству отсутствуют.

По словам нефролога Айли Траат, случай Катерины очень сложный, кроме основного заболевания девушка имеет повреждения других внутренних органов. Из-за болезни и ее осложнений сейчас Катерина прикована к инвалидному креслу. Лечащий врач надеется, что если Катерина получит новую почку, состояние ее костей и кровяное давление улучшатся.

Очевидно, принимать дорогое лекарство Катерине придется и после пересадки. Сейчас, к сожалению, невозможно прогнозировать длительность лечения. До тех пор, пока государство не пересмотрит свое решение в отношении финансирования покупки препарата, Катерина может надеяться только на помощь жертвователей.