Ученые нашли ген, отвечающий за развитие агрессивного рака груди

Австралийские ученые из Университета Квинсленда вместе с коллегами из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна выявили новый ген, стоящий за агрессивным раком груди. Как пишет MedDaily со ссылкой на Xinhua , ген обнаружили благодаря разработке статистического подхода, позволяющего найти неочевидные гены, связанные с раком.
Даже если у группы людей одинаковый тип рака, молекулярный состав их опухолей может значительно разлиться. Причина - разная активность генов. Ученые брали генетическую информацию раковых больных и выделяли гены с двумя явными особенностями - низкой активностью в одной группе пациентов и высокой активностью в другой группе больных.
Благодаря этому подходу из базы данных по генетической информации раковых больных ученые выделили пять генов с повышенной активностью у ряда пациентов. Наибольший интерес представлял ген CBX2.
Ранее проводившиеся исследования показали: большинство здоровых женских тканей имеет низкий уровень активности CBX2. А агрессивный тип рака - высокий уровень активности. Эксперименты с клеточными линиями доказали, что рост раковых клеток можно затормозить, если ген будет отключен.