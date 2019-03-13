Ученые нашли ген, отвечающий за развитие агрессивного рака груди

Даже если у группы людей одинаковый тип рака, молекулярный состав их опухолей может значительно разлиться. Причина - разная активность генов. Ученые брали генетическую информацию раковых больных и выделяли гены с двумя явными особенностями - низкой активностью в одной группе пациентов и высокой активностью в другой группе больных.