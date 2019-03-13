Любителей выпить приглашают принять участие в исследовании

«Программа «Ясно» предназначена для людей, которые хотят снизить потребление алкоголя или держать его под контролем, - говорит руководитель проектов центра продвижения здоровья TAI Тийн Юлесоо. – Поскольку речь идет о приспособленной к эстонским условиям международной программе, то до того, как сделать ее доступной всем желающим, мы хотим оценить, насколько она эффективна в Эстонии. Поэтому участники исследования смогут первыми опробовать программу. Это бесплатно и полностью анонимно – все данные конфиденциальны».

Все желающие принять участие в исследовании могут зарегистрироваться на сайте selge.alkoinfo.ee до 15 апреля. Кандидаты должны быть совершеннолетними людьми, употребляющими алкоголь и свободно владеющими эстонским языком и имеющими возможность выходить в интернет как минимум раз в неделю.

Подходящих для участия в исследовании людей разделят на две группы: участников программы и контрольную группу. По словам организаторов исследования, обе группы важны и члены контрольной группы получат доступ к программе через полгода. Участников обеих групп попросят в течение года трижды заполнить опросник. Тех, кто будет в числе участников программы, попросят в течение восьми недель использовать программу – это можно делать в любое время с компьютера, планшета или телефона.