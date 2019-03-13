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Депутат Госдумы от "Единой России" и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что от диабета поможет похудение. В ходе обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом, предложенного справедливороссом Федотом Тумусовым, он заявил, что главная проблема - это избыточное питание, пишет Би-би-си.

"Лечение сахарного диабета - это не столько инсулин и другие препараты, а самое главное - снизить до нормы вес", - сказал парламентарий.

"Я знаю нескольких депутатов нашей Госдумы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30-40 килограмм и перестали принимать инсулин и так далее. Поэтому кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой", - добавил Герасименко.

Тумусов в своем "Фейсбуке" возмутился словами коллеги от фракции, которая, как он пишет, отклонила законопроект.

"То есть им не нужно помогать, ничего не нужно: похудеют - и инсулин не понадобится, - пишет он. - Сам подход, само отношение "Единой России" к людям - оно все в этом ответе: "Есть надо меньше".

Русская служба Би-би-си спросила у врачей-эндокринологов, насколько верно это представление о диабете и действительно ли можно выздороветь, похудев.

Похудев - выздоровеешь?

"Сегодня наука вылечивать диабет не умеет, и излечимых диабетов не бывает", - говорит эндокринолог Ольга Демичева.

При этом она поясняет, что сахарный диабет второго типа (как отмечает врач, около 95% случаев заболевания относятся к нему), как правило, возникает на фоне уже имеющегося ожирения.

"Если пациент, уже страдающий диабетом второго типа, похудеет, он не выздоровеет от диабета, однако лечение может стать более мягким, менее агрессивным, и добиваться целевых показателей углеводного обмена будет легче", - объясняет Демичева.

Первый тип диабета, как и другие, более редкие формы этого заболевания, совершенно не связаны с весом, отмечает она.

Связь между излечением от диабета и похудением, однако, видит врач "Клиники профессора Калинченко" Надежда Мазеркина. "Излечение возможно не всегда, но в ряде случаев очень многие действительно отказываются от сахароснижающей терапии, если полноценно худеют", - говорит она.

Эксперт поясняет, что диабет - это "дорога", и похудение может помочь вернуться по ней и надолго остаться в доклинической стадии - когда есть предрасположенность к болезни, но не сама болезнь.

Мазеркина отмечает, что кроме похудения есть и другие способы борьбы с болезнью, например, нормализация гормонального фона.

Что такое диабет

Сахарный диабет, по данным ВОЗ, - хроническая болезнь, развивающаяся в случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин.

Инсулин - это гормон, регулирующий уровень содержания сахара в крови. В результате неконтролируемого диабета развивается гипергликемия, или повышенный уровень содержания сахара в крови, что со временем приводит к повреждениям систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов.

Диабет можно лечить, считает ВОЗ, а его осложнения предотвращать или отсрочивать с помощью диеты, физической активности, медикаментов и регулярной проверки и лечения осложнений.

Национальная служба здравоохранения Великобритании считает, что диабет второго типа связан с ожирением, а вот риск возникновения диабета первого типа никак нельзя уменьшить, поддерживая здоровый образ жизни.