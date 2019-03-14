Школьные каникулы существенно ограничили распространение гриппа

К врачу с ОРВИ обратились 3927 пациентов, 43,6 процента которых были детьми.

Средняя заболеваемость на 100 000 населения составила 297,7. Заболеваемость гриппом удержалась на прежнем уровне только в Ида-Вирумаа, а в остальных регионах упала.

Доля вирусов гриппа упала до 55 процентов, но заметно выросло число случаев заражения респираторно-синцитиальными вирусами (РСВ), составившее почти четверть всех случаев вирусных заболеваний.

Лабораторно были подтверждены 152 вируса гриппа. Были выявлены девять вирусов гриппа A.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается три недели подряд со средней скоростью 5-8 процента. Интенсивность заболевания гриппом можно оценить как низкую, но его распространенность остается обширной. Говорить об окончании сезона гриппа еще нельзя, поскольку число госпитализированных удерживается на сравнительно высоком уровне.

Согласно уточненным данным центра инфосистем здравоохранения и благополучия, с начала сезона госпитализированы 1213 пациентов, число нуждавшихся в госпитализации выросло только в группах пожилых и людей трудоспособного возраста, составивших 48,6 процента всех госпитализированных.

Всего с начала сезона интенсивная терапия из-за гриппа потребовалась 86 людям, из них 56 были в возрасте от 65 лет. Медианный возраст составил 68 лет.