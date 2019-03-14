Ученые нашли ген, который нейтрализует у некоторых женщин действие гормональных контрацептивов

Итак, ген CYP3A7*1C активен в плоде, но дезактивирован у большинства взрослых людей. Однако у некоторых он остается активным, вмешиваясь в работу контрацептивов. Ученые обнаружили описанную связь после анализа 100 генетических вариантов. Они выделили гены, влиявшие на гормоны, и, в частности, на то, как гормоны расщепляются в теле.