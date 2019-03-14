Важно: рожденные в 1980-е должны обновить прививку от кори

В свете вспышки кори в мире Департамент здоровья просит те, кто родился в 80-е годы, обновить вацкину от кори, поскольку сделанные во время их дества вакцины могли не сохранить 100% гарантию защиты в связи с условиями их хранения, пишет Tervis.
По словам специалиста департамента Ирины Филипповой, подумать о новой прививке стоит людям, рожденным до 1993 года, привиться нужно одной дозой вакцины.
Что касается тех прививок, которые мы все получили в дестве, то, говорит специалист, на заводах производились качественные вакцины, но проблема была в условиях хранения, поскольку лекарство было очень чувствительно к смене температуры и хранить его можно при от +2 до +8 градусах. Есть основания считать, что во время транспортировки эти правила не всегда могли быть выполнены.
В Эстонии от кори в период с 1967 по 1979 год прививали маленьких детей одной дозой вакцины. Начиная с 1980 года стали использовать две дозы.
С 1994 года детей прививают европейской вакциной MMR, которая защищает от кори, свинки и краснухи. Детей прививают в возрасте от одного до 13 лет.