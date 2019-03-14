Важно: рожденные в 1980-е должны обновить прививку от кори

Что касается тех прививок, которые мы все получили в дестве, то, говорит специалист, на заводах производились качественные вакцины, но проблема была в условиях хранения, поскольку лекарство было очень чувствительно к смене температуры и хранить его можно при от +2 до +8 градусах. Есть основания считать, что во время транспортировки эти правила не всегда могли быть выполнены.