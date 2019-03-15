Носки с подогревом оказались опасны

Речь идёт о специальных нагревающихся носках The Mobile Warming Performance Heated Socks, которые сохраняют ноги спортсменов в тепле, позволяя им заниматься различными тренировками на улице в холодную погоду. Эти носки используют литий-ионные батареи, и теперь стало известно, что они могут перегреваться, плавиться и даже воспламеняться.ь Компания Tech Gear 5.7 получила четыре отчета о случаях перегрева батарей, плавления носков и их воспламенения. В двух случаях сообщалось о повреждениях собственности.

Однако в пресс-релизе компании говорится, что из-за отозванных из продажи 4 000 нагревающихся носков не было зафиксировано никаких травм и повреждений у людей. Традиционная одежда удерживает тепло человеческого тела, что позволяет сохранять комфортную температуру в холодную погоду. Но если человек потеет, одежда намокает, так что возникает угроза переохлаждения. Кроме того, если человек перестает активно двигаться, одежда тоже может оказаться недостаточно эффективной. Нагревающаяся одежда поддерживает тепло даже в том случае, если человек находится в состоянии покоя или обильно потеет.