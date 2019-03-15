Миллионы людей могут умереть из-за изменения климата

«Изменение климата приведет к нескольким миллионам преждевременных смертей в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке», - констатировали ученые, участвовавшие в подготовке доклада для ООН.

Составителями документа стали 250 ученых и экспертов более чем из 70 стран, сообщается на сайте организации. В нем исследователи утверждают, что грядущий рост смертности земного населения, в особенности отдельных его регионов, станет результатом совокупного действия сразу нескольких факторов. Помимо климатических изменений, таковыми окажутся загрязнение питьевой воды, мутации бактерий, способствующие устойчивости бактерий к противомикробным препаратам, а также эндокринные нарушения и снижение фертильности мужчин и женщин из-за факторов, вызывающих расстройства развития нервной системы у детей.