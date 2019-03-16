Умершая девочка спасла жизнь пятерым детям

Элла Тэтчер из английской деревни Херстпирпойнт, графство Западный Суссекс, страдала редкой формой детской эпилепсии — синдромом Драве. Родители десятилетней девочки не теряли надежду на ее выздоровление, поскольку со временем ее состояние заметно улучшалось, передает Lenta.ru.

В 2018 году Элла попала в больницу с острым приступом эпилепсии, на какое-то время она перестала дышать. Парамедикам удалось привести пациентку в чувство и незамедлительно доставить в лондонскую детскую больницу. «Эллу обследовали, а позднее ночью меня подозвали врачи и предложили пройти в более спокойное место для разговора. Я сразу почуяла неладное, — вспоминает мать ребенка Анна. — Нам сообщили, что у Эллы отек головного мозга и орган фактически мертв».

Родители Эллы находились в палате, когда девочку отключили от аппарата искусственного дыхания. «Когда мы поняли, что уже ничем не можем ей помочь, мы задумались о донорстве органов, — рассказывает Анна. — Теперь благодаря Элле пять семей могут забыть об организации похорон».

Мать погибшей призвала родителей, оказавшихся в подобной ситуации, помогать другим пациентам бороться за жизнь. «Это не вернет вашего ребенка назад, но осознание того, что он спас чьи-то жизни, приносит облегчение», — заявила женщина.