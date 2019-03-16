Любимый многими продукт повышает давление

Проведенное недавно в университете города Тампере исследование показало, что пакет лакричных сладостей способен поднять кровяное давление примерно на тот же показатель, на который обычные медикаменты против давления способны его понизить. Автор докторской работы, аспирантка Элина Хаутаниеми рекомендует людям, страдающим от повышенного давления, избегать употребления в пищу продуктов, содержащих экстракт лакрицы. Лакрица, также известная как солодка, может содержаться в салмиакки, сладостях, мороженом, в напитках и в некоторых препаратах для поддержания здоровья.

Хаутаниеми в течение двух недель ежедневно давала контрольной группе 120-300 граммов продуктов с содержанием лакрицы. Давление всех подопытных поднималось после употребления солодки. Помимо этого, повысилась сопротивляемость периферического кровообращения и жесткость крупных артерий.

При этом Хаутаниеми не стала определять безопасные дозы лакрицы, поскольку восприимчивость организма индивидуальна. По ее словам, здоровые люди могу спокойно есть продукты с содержанием лакрицы в пределах разумного. При этом влияние солодки на давление может длиться до нескольких недель, поэтому медперсоналу следует уточнять у пациентов при замерах давления, не употребляли ли они в пищу что-нибудь с лакрицей.