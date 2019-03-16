Женщина столкнулась со сворой псов и попала в больницу с сотнями укусов

Инцидент произошел 8 марта. 27-летняя американка возвращалась домой и наткнулась на свору собак. Около 10 псов окружили ее и загнали за угол жилого дома. «Первая собака прыгнула и вцепилась мне в руку, после чего к ней присоединились остальные, — вспоминает она. — Я предприняла несколько попыток достать телефон, но они тянули меня за трейлер, где и хотели загрызть. Они пытались съесть меня заживо».

На месте происшествия никого не оказалось, и женщина утратила всякую надежду на спасение. Однако спустя некоторое время проезжающий мимо водитель услышал пронзительные крики и разогнал животных. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Владельцы псов прокомментировали происшествие, утверждая, что на женщину напали койоты. Власти округа заявили, что по местным законам домашним собакам не запрещено находиться без привязи, и посоветовали американке подать гражданский иск.