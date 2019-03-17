Два года в очереди за новыми легкими: история жительницы Латвии

"Каждый день я пью горстку лекарств, три раза в день делаю ингаляции. Ежедневно мне необходима физическая нагрузка, однако получается не всегда", - рассказывает Алисе порталу Apollo.

Женщина признает, что ощущает постоянную нехватку энергии.

"Я очень, очень много сплю, и при этом - постоянно чувствую себя уставшей. Я не могу выспаться и быть активной. Проснувшись, в основном смотрю сериалы или кулинарные шоу. Сейчас нахожусь в отношениях с парнем - вместе ходим по музеям, смотрим кино. Хочется гораздо большего, но ничего не выходит, так как я быстро устаю. Но я стараюсь не жаловаться - могло быть значительно хуже", - рассказала она.

В свою очередь, наибольшему риску Алисе подвергается не на улице, а в больнице, куда ей приходится наведываться раз в три месяца для прохождения курса антибиотиков. При наличии обострения или простуды - чаще.

"Главной опасностью для меня являются другие пациенты - мы можем обменяться бактериями. Я стараюсь не появляться в общественных местах, не пользуюсь городским транспортом. Когда нужно, надеваю маску, чтобы защитить себя от окружающих бактерий. Любая простуда или грипп может закончиться смертельным исходом", - сказала Алисе.

Все это влияет и на времяпрепровождение молодой женщины.

"Я не могу путешествовать - даже по Латвии. Мне необходимо всегда быть в часе езды от Тарту. Еще я очень жалею, что не могу сделать тату, раньше это было одним из моих хобби", - сказала Алисе.

"Не делаю татуировок уже два года - это риск инфекции. Если на следующий день меня отвезут на операцию, могут быть осложнения - после операции необходимо будет принимать тяжелые для иммунитета лекарства, а любая татуировка автоматически становится благоприятным местом для инфекции", - рассказала она.

Она уже два года и три месяца в списке на трансплантацию Scandiatransplant. Деньги на лечение давно собраны, но не хватает главного - подходящего органа.

На вопрос о том, произошли ли какие-либо изменения в этом году, Алисе отвечает: "На данный момент все выглядит так же, как два года назад. Необходимы легкие, и их получение зависит исключительно от донора. Нужно ждать подходящего донора - к сожалению, не все легкие подходят. Есть множество факторов, которые должны совпасть. Особенно с этой проблемой тяжело в Латвии, где число доноров очень маленькое".

Возможность получить необходимый орган от других донорских организаций тоже ограничена.