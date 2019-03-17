Два года в очереди за новыми легкими: история жительницы Латвии
Примерно два года назад латвийские СМИ рассказывали об Алисе, которая страдает редким, генетическим заболеванием - цистическим фиброзом (муковисцидоз). Совсем скоро Алисе отпразднует свой 34-й день рождения - в Латвии она самый взрослый пациент с данным диагнозом. Единственная надежда молодой женщины на выздоровление - пересадка легких. Что изменилось в жизни Алисе за последние два года?
"Каждый день я пью горстку лекарств, три раза в день делаю ингаляции. Ежедневно мне необходима физическая нагрузка, однако получается не всегда", - рассказывает Алисе порталу Apollo.
Женщина признает, что ощущает постоянную нехватку энергии.
"Я очень, очень много сплю, и при этом - постоянно чувствую себя уставшей. Я не могу выспаться и быть активной. Проснувшись, в основном смотрю сериалы или кулинарные шоу. Сейчас нахожусь в отношениях с парнем - вместе ходим по музеям, смотрим кино. Хочется гораздо большего, но ничего не выходит, так как я быстро устаю. Но я стараюсь не жаловаться - могло быть значительно хуже", - рассказала она.
В свою очередь, наибольшему риску Алисе подвергается не на улице, а в больнице, куда ей приходится наведываться раз в три месяца для прохождения курса антибиотиков. При наличии обострения или простуды - чаще.
"Главной опасностью для меня являются другие пациенты - мы можем обменяться бактериями. Я стараюсь не появляться в общественных местах, не пользуюсь городским транспортом. Когда нужно, надеваю маску, чтобы защитить себя от окружающих бактерий. Любая простуда или грипп может закончиться смертельным исходом", - сказала Алисе.
Все это влияет и на времяпрепровождение молодой женщины.
"Я не могу путешествовать - даже по Латвии. Мне необходимо всегда быть в часе езды от Тарту. Еще я очень жалею, что не могу сделать тату, раньше это было одним из моих хобби", - сказала Алисе.
"Не делаю татуировок уже два года - это риск инфекции. Если на следующий день меня отвезут на операцию, могут быть осложнения - после операции необходимо будет принимать тяжелые для иммунитета лекарства, а любая татуировка автоматически становится благоприятным местом для инфекции", - рассказала она.
Она уже два года и три месяца в списке на трансплантацию Scandiatransplant. Деньги на лечение давно собраны, но не хватает главного - подходящего органа.
На вопрос о том, произошли ли какие-либо изменения в этом году, Алисе отвечает: "На данный момент все выглядит так же, как два года назад. Необходимы легкие, и их получение зависит исключительно от донора. Нужно ждать подходящего донора - к сожалению, не все легкие подходят. Есть множество факторов, которые должны совпасть. Особенно с этой проблемой тяжело в Латвии, где число доноров очень маленькое".
Возможность получить необходимый орган от других донорских организаций тоже ограничена.
"Нужно собрать кучу различных документов и заново проходить дорогостоящие проверки. На данный момент это просто невозможно сделать. Даже попасть в список Scandiatransplant было очень сложно. Здесь ничего нельзя сделать. Нужен донор. Однако живой человек пожертвовать необходимый мне орган не может. Все зависит от того, умрет ли нужный человек в нужное время. Знаю, что звучит ужасно, но это так - моя жизнь зависит от чьей-то смерти", - рассказала она.
В ожидании борется не только тело, но и разум. Женщина признается: если бы ей пришлось жить с этой болезнью всю жизнь - она не смогла бы привыкнуть. "Не знаю, научилась ли я с ней жить. Свой отпечаток накладывает и депрессия. Мучает и то, что я очень много сплю. Сама не знаю, что меня удерживает - процесс ожидания ужасен, буду откровенной - это очень, очень тяжело, ведь мне могут позвонить в любой момент. В любой", - призналась она.
Каждый день Алисе поддерживают семья и друг, а также другие больные. В основном это происходит через интернет.
"На данный момент я много общаюсь с людьми из других стран. Те больные, с кем мне удавалось поддерживать связь в Латвии, к сожалению, уже умерли. Остались только зарубежные друзья. Здорово, что есть те, кому можно пожаловаться. Эти люди лучше понимают меня - как эмоционально, так и физически. Разговариваем обо всем. В конце концов, мы не только больные, но еще и просто люди. В моей жизни не произошло ничего нового. Я просто пытаюсь выжить. Эмоционально тяжело принять тот факт, что с годами становлюсь менее активна - мне приходится ограничивать себя во всем, что так раньше любила. Хотя, несмотря ни на что - сегодня иду на выступление Дилана Морана. Ничего не поделаешь - нужно просто ждать", - рассказала она.