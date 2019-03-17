Женщина родила шестерых близнецов за девять минут

Две девочки и четыре мальчики появились на свет 15 марта в 4:59 утра по местному времени. Вес новорожденных колеблется от 800 до 1300 граммов. Их мать, Тельма Чиака, чувствует себя хорошо, заверили врачи.

Как стало известно Hindustantimes, Чиака уже выбрала имена для дочек. Она планирует их назвать Зина и Зуриэль. Имена для четырех сыновей женщина еще не придумала.

Сотрудники техасского роддома напомнили, что вероятность рождения шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.