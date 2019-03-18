Опасная тенденция в Эстонии: ребенок хотел вакцинироваться, но родители запретили

"В прошлом году в Эстонии было выявлено 11 случаев заболевания корью. Столько же заболевших было за первые два с половиной месяца текущего года", – сказала школьная медсестра Зинаида Кендра в программе Terevisioon.

"Если родители не разрешат, мы не можем проводить вакцинацию. У меня был случай, когда ребенок хотел сделать прививку, но в его медицинской карте была отметка родителя о том, что он не хочет этого", – добавила Кендра.