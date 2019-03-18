Женщины-врачи Ратасу: либеральная политика в отношении абортов – средство сохранения жизни и здоровья женщин

Общество в своем открытом письме к Юри Ратасу пишет, что после восстановления независимости Эстония достигла таких показателей в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, которые могут послужить примером всему миру.

По мнению Общества, либеральная политика в области абортов, наряду с сексуальным образованием и доступностью услуг здравоохранения, является одной из возможностей принимать решения в области своего здоровья.

«В период с 1992 по 2016 год, как число абортов в целом, так и количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста значительно снизилось. Если в 1992 году в Эстонии сделали 25 803 аборта, то в 2017 – 4017 абортов. Если в 1992 году было сделано 69,6 абортов на 1000 женщин фертильного возраста, то в 2017 этот показатель составил 14 абортов. Только в некоторых странах показатели ниже: в Финляндии, Дании, Норвегии и Исландии», - говорится в заявлении Общества.

В заявлении подчеркивается, что в Эстонии подростки и молодые люди используют средства предохранения чаще, чем большинство их европейских сверстников, число беременностей среди подростков за десять лет снижалось быстрее, чем в во всем мире, распространение ВИЧ среди подростков и молодежи приостановлено. По мнению врачей, главным ключом к такому успеху стало обязательное сексуальное образование и доступность медицинских услуг.

Эстония находится в числе стран с низким риском смертности среди рожениц и новорожденных. Количество рождений в Эстонии выросло и находится на среднем уровне по Европе. Низкий уровень рождаемости характерен для стран, в которых ограничивают репродуктивные права женщин, например на Мальте, в Польше и на Украине.