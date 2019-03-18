Женщины-врачи Ратасу: либеральная политика в отношении абортов – средство сохранения жизни и здоровья женщин

Эстонское общество женщин-врачей видит в ограничении доступности абортов опасность для репродуктивности эстонцев и для права женщин самим принимать решения относительно своего здоровья, пишет Tervis.
Общество в своем открытом письме к Юри Ратасу пишет, что после восстановления независимости Эстония достигла таких показателей в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, которые могут послужить примером всему миру.
По мнению Общества, либеральная политика в области абортов, наряду с сексуальным образованием и доступностью услуг здравоохранения, является одной из возможностей принимать решения в области своего здоровья.
«В период с 1992 по 2016 год, как число абортов в целом, так и количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста значительно снизилось. Если в 1992 году в Эстонии сделали 25 803 аборта, то в 2017 – 4017 абортов. Если в 1992 году было сделано 69,6 абортов на 1000 женщин фертильного возраста, то в 2017 этот показатель составил 14 абортов. Только в некоторых странах показатели ниже: в Финляндии, Дании, Норвегии и Исландии», - говорится в заявлении Общества.
В заявлении подчеркивается, что в Эстонии подростки и молодые люди используют средства предохранения чаще, чем большинство их европейских сверстников, число беременностей среди подростков за десять лет снижалось быстрее, чем в во всем мире, распространение ВИЧ среди подростков и молодежи приостановлено. По мнению врачей, главным ключом к такому успеху стало обязательное сексуальное образование и доступность медицинских услуг.
Эстония находится в числе стран с низким риском смертности среди рожениц и новорожденных. Количество рождений в Эстонии выросло и находится на среднем уровне по Европе. Низкий уровень рождаемости характерен для стран, в которых ограничивают репродуктивные права женщин, например на Мальте, в Польше и на Украине.
«Эстонское общество женщин-врачей не может позволить повернуть вспять достигнутый положительный тренд. Декларация прав человека говорит, что у каждого есть право на здоровье, врачебную помощь и автономию в отношении своего здоровья, в том числе это касается решений в области сексуального и репродуктивного здоровья. Либеральная политика в сфере абортов – это средство обеспечения здоровья и жизни женщины», - говорится в заявлении.