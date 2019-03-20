Читательница: из-за неудачной операции я едва не рассталась с жизнью

«13 декабря прошлого года мне сделали плановую операцию, оперировал доктор Антс Вийклепп, – убирали грыжу в брюшной области, весь следующий день и до 17 числа держалась температура 37-38, по словам медсестер – вполне хорошая. Потом началось воспаление легких, мне выписали курс антибиотиков, стало легче. И все бы ничего, но я не могла есть в течение всего этого времени. Было очень больно. А 22 декабря я сидела в фойе больницы, встала, и у меня намок шов, из раны полились фекалии. Медсестра посмеялась, сделала мне перевязку и отправила в палату», - рассказывает Раиса.

Однако перевязка не помогла, на утро все повторилось. Раису срочно отправили на вторую операцию – у нее диагностировали перитонит. Операция прошла тяжело, отказывали почки, удалили часть кишечника, врачам пришлось ввести пациентку в искусственную кому на шесть дней. «Потом меня под наблюдение взял доктор Тоомас Тислер, я ему очень благодарна. То, что произошло со мной, было ошибкой доктора Вийклеппа, он слишком низко поставил грыжевую сетку, она опустилась на кишечник и спровоцировала перитонит», - считает Раиса.

В результате неудачного лечения Раиса после выписки проведет на больничном полгода. «Я считаю, что доктора Вийклеппа должны уволить, чтобы он больше не совершал таких ужасных ошибок», - сказала Раиса и добавила, что подала соответствующее заявление в прокуратуру.

Больница не видит оснований наказывать хирурга

Доктор Тоомас Тислер на запрос редакции ответил, что понимает беспокойство пациентки о своем здоровье и ее желание найти ответы на вопросы: «В то же время, нужно заметить, что, увы, не всегда - и особенно в случае сложных заболеваний - можно избежать нежелательных последствий лечения.

Поскольку Раиса уполномочила больницу передать информацию о ее болезни русскому порталу Postimees, Ляэне-Таллиннская центральная больница сообщила, что пациентку 13.12.2018 положили в хирургическое отделение для лечения рецидива послеоперационной грыжи. До этого грыжу Раисы оперировали четыре раза в течение несколько лет и каждый раз устанавливали грыжевую сетку.их

В сентябре 2018 года в области послеоперационного шрама образовался гнойный свищ, который исчез после консервативного лечения. Поскольку повторные операции зачастую дают множественные спайки, пациентка имеет полное телосложение, а вокруг послелоперационного шрама было воспаление, проведенная 13 декабря операция была связана с довольно высоким риском появления осложнений. Несмотря на то, что пациентка знала о рисках, по ее желанию операция была проведена.