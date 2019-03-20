Читательница: из-за неудачной операции я едва не рассталась с жизнью

В редакцию Rus.Postimees обратилась Раиса Гутниченко, по словам которой, из-за ошибки хирурга Ляэне-Таллиннской центральной больницы она едва не умерла.
«13 декабря прошлого года мне сделали плановую операцию, оперировал доктор Антс Вийклепп, – убирали грыжу в брюшной области, весь следующий день и до 17 числа держалась температура 37-38, по словам медсестер – вполне хорошая. Потом началось воспаление легких, мне выписали курс антибиотиков, стало легче. И все бы ничего, но я не могла есть в течение всего этого времени. Было очень больно. А 22 декабря я сидела в фойе больницы, встала, и у меня намок шов, из раны полились фекалии. Медсестра посмеялась, сделала мне перевязку и отправила в палату», - рассказывает Раиса.
Однако перевязка не помогла, на утро все повторилось. Раису срочно отправили на вторую операцию – у нее диагностировали перитонит. Операция прошла тяжело, отказывали почки, удалили часть кишечника, врачам пришлось ввести пациентку в искусственную кому на шесть дней. «Потом меня под наблюдение взял доктор Тоомас Тислер, я ему очень благодарна. То, что произошло со мной, было ошибкой доктора Вийклеппа, он слишком низко поставил грыжевую сетку, она опустилась на кишечник и спровоцировала перитонит», - считает Раиса.
В результате неудачного лечения Раиса после выписки проведет на больничном полгода. «Я считаю, что доктора Вийклеппа должны уволить, чтобы он больше не совершал таких ужасных ошибок», - сказала Раиса и добавила, что подала соответствующее заявление в прокуратуру.
Больница не видит оснований наказывать хирурга
Доктор Тоомас Тислер на запрос редакции ответил, что понимает беспокойство пациентки о своем здоровье и ее желание найти ответы на вопросы: «В то же время, нужно заметить, что, увы, не всегда - и особенно в случае сложных заболеваний - можно избежать нежелательных последствий лечения.
Поскольку Раиса уполномочила больницу передать информацию о ее болезни русскому порталу Postimees, Ляэне-Таллиннская центральная больница сообщила, что пациентку 13.12.2018 положили в хирургическое отделение для лечения рецидива послеоперационной грыжи. До этого грыжу Раисы оперировали четыре раза в течение несколько лет и каждый раз устанавливали грыжевую сетку.их
В сентябре 2018 года в области послеоперационного шрама образовался гнойный свищ, который исчез после консервативного лечения. Поскольку повторные операции зачастую дают множественные спайки, пациентка имеет полное телосложение, а вокруг послелоперационного шрама было воспаление, проведенная 13 декабря операция была связана с довольно высоким риском появления осложнений. Несмотря на то, что пациентка знала о рисках, по ее желанию операция была проведена.
Во время операции кишечник пациентки был освобожден от спаек, после чего на область шрама напротив кишечника была поставлена специальная сетка. До и после операции применяли антибактериальное лечение, но на четвертый день болезни у пациентки началось воспаление легких. Оно поддавалось лечению и состояние Раисы стабилизировалось. Однако 23 декабря ее самочувствие снова ухудшилось, начался перитонит, пациентку срочно прооперировали. Во время хирургического вмешательства была выявлена перфорация тонкого кишечника под сеткой. Сетку удалили, снова убрали спайки, удалили около 15 сантиметров тонкого кишечника и создали анастомоз. Раисе поставили диагноз: субсерозный некроз в тонком кишечнике. Учитывая характер патологии, в дальнейшем выздоровление пациентки было удовлетворительно.
На вопрос о том, была ли первая операция проведена с ошибками, Тислер ответил, что перфорация кишечника, возникающая после операции рецидива кисты стенки брюшной полости, довольно редкое осложнение. Причин может быть три: 1) повреждение стенки кишечника во время операции, которое осталось незамеченным; 2) механическое воздействие сетки, установленной напротив кишки; 3) нарушение кровоснабжения кишечника.
В случае, если бы кишечник был поврежден во время операции, то перфорация возникла бы в течение 24-48 часов, но не позднее чем через 96 часов. «У Раисы это осложнение возникло на десятый день после хирургического вмешательства, так что подозревать техническую ошибку хирурга нет оснований. Учитывая гистологическую находку (субсерозный некроз тонкого кишечника), очевидно, мы имеем дело с нарушением кровоснабжения, которое возникло из-за микротромбов. Исходя из этого мы не видим оснований наказывать хирурга», - сказал доктор Тислер.
Врач посоветовал Раисе, если она хочет получить независимую оценку оказанных ей медицинских услуг, обратиться в экспертную комиссию, которая действует при Минсоцдел.
Для возбуждения уголовного дела нет оснований
Раиса подала заявление на больницу в прокуратуру, но там отказали в возбуждении дела. По словам специалиста по связям с общественностью Госпрокуратуры Оли Кивистик, для возбуждения уголовного дела в данном случае нет оснований.
Разъяснения по этому делу дал судмедэксперт, который не увидел ошибок в действиях врачей и истории болезни. Согласно закону наказать можно за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. «В имеющихся данных нет ни одного деяния врача или кого-то другого, которое отвечало бы этой правовой норме или имело другой, указанный в Уложении о наказаниях, состав преступления. Госпрокуратура пришла к мнению, что жалоба не обоснована, поскольку в ней отсутствуют конкретные данные о совершении преступления», - пояснили Кивистик.
Она добавила, что у Раисы есть право обжаловать решение в Таллиннском окружном суде в течение месяца.