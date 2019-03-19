Подросток заболел шизофренией после того, как его поцарапала кошка

В 2015 году в семье, где рос подросток, заметили, что молодой человек сильно изменился – родители сочли, что у их сына возникла подростковая депрессия. Парень стал демонстрировать плохое настроение и вспышки агрессивного отношения к близким. Затем начал заговариваться, его речь все чаще отражала неконтролируемые импульсивные потоки сознания.

Когда подросток попал в больницу после спонтанной попытки суицида, врачи диагностировали у него депрессивное расстройство с психотическими симптомами. Он провел в клинике некоторое время, и его состояние улучшилось. Но вскоре после выписки негативные симптомы вернулись с утроенной силой.

У тинейджера стали проявляться слуховые, тактильные и визуальные галлюцинации, он начал опасаться преследования потусторонних сил, перестал соблюдать элементарные правила гигиены, начал мочиться под себя. Тогда последовало очередное обращение к специалистам, и те диагностировали шизофрению.

Больше года после этого подростка с тяжелой, как выяснилось, формой шизофрении, лечили с помощью серьезных лекарств - антидепрессантов, антипсихотиков, антибиотиков. Но лекарственная терапия не давала нужного эффекта. В 2016 году родители обратили внимание, что на теле у сына возникли странные повреждения на коже. Они записались на прием к новому специалисту, который, осмотрев пациента, предположил, что столкнулся со случаем нейробартонеллеза - инфекции, провокатором которой является бактерия Bartonella henselae. Подростка направили на обследование в Университет штата Каролина. Его диагноз подтвердился: после кошачьих царапин развился нейробартонеллез, симптоматика которого приняла форму тяжелой шизофрении.