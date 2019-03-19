Сыпь на коже может оказаться симптомом рака легких

На страницах издания Express врачи Британской ассоциации дерматологов рассказали о том, что кожная сыпь может совершенно неожиданно оказаться симптомом рака легких, пишет «МедикФорум». Данное заболевание с трудом диагностируется, а сыпь, по словам специалистов, является индикатором болезни на ранней стадии, что очень важно.
Обычно, говоря о симптоматике рака легких, медики указывают на сильную боль в груди, постоянный кашель, необъяснимую потерю веса. Авторы публикации утверждают, что ранним симптомом заболевания может оказаться появление на коже сыпи, синевато-фиолетовой или красноватой.
Чаще всего такая кожная сыпь локализуется вокруг век, на руках или ногах, иногда сопровождается сильным зудом и усиливается под воздействием солнца. Если при появлении этого симптома наблюдается также сильная мышечная слабость, необходимо обязательно обратиться за обследованием, порекомендовали специалисты.
«Рак легких способствует инвазии опухоли в нормальные ткани, а также симптомам, связанным с действием разных гормоноподобных соединений, производимых опухолью. Эти процессы могут вызвать видимые изменения и на коже», - констатировали дерматологи.
Они напомнили, что этот вид рака является одним из наиболее агрессивных, а диагностируется он только после распространения на другие внутренние органы, то есть, на уже сильно развитой стадии опухолевого процесса. Поэтому исследователи советуют всегда внимательно относиться к появлению кожной сыпи.