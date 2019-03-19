Сыпь на коже может оказаться симптомом рака легких

Обычно, говоря о симптоматике рака легких, медики указывают на сильную боль в груди, постоянный кашель, необъяснимую потерю веса. Авторы публикации утверждают, что ранним симптомом заболевания может оказаться появление на коже сыпи, синевато-фиолетовой или красноватой.

Чаще всего такая кожная сыпь локализуется вокруг век, на руках или ногах, иногда сопровождается сильным зудом и усиливается под воздействием солнца. Если при появлении этого симптома наблюдается также сильная мышечная слабость, необходимо обязательно обратиться за обследованием, порекомендовали специалисты.

«Рак легких способствует инвазии опухоли в нормальные ткани, а также симптомам, связанным с действием разных гормоноподобных соединений, производимых опухолью. Эти процессы могут вызвать видимые изменения и на коже», - констатировали дерматологи.