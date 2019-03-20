1. Составьте список жизненных удач

Сантос предлагает студентам в течение недели каждый вечер записывать в дневник события, которые заставляют их чувствовать, что день прожит не напрасно. Таким образом, возникает список вещей, за которые человек благодарит судьбу.

«Возможно, это слишком просто, но мы видели, что студенты, которые регулярно делают такое упражнение, чувствуют себя счастливее», - говорит она.

2. Спите больше и крепче

Задача - спать по восемь часов каждый день в течение недели. По словам Сантос, оказалось, что эта цель - самая труднодостижимая для студентов.

«Нам известно, что хороший, длительный сон уменьшает риск депрессии и улучшает настроение в целом», - говорит профессор.

3. Медитируйте

Сантос рекомендует не менее 10 минут в день проводить в медитации. Она говорит, что в студенческие годы медитация помогала ей справляться со стрессом.

А теперь она знакомит своих студентов с результатами нескольких исследований, которые свидетельствуют о том, что медитация и другие приемы концентрации внимания повышают уровень счастья.

4. Больше общайтесь с близкими и друзьями

Как говорит психолог, все больше научных работ подтверждают, что общение с родственниками и друзьями улучшает настроение и фактически делает людей счастливее.

На языке психологии это называется «здоровыми межперсональными отношениями и социальными связями». Если они есть в вашей жизни, то шансы на ощущение благополучия значительно возрастают.

Добиться этого нетрудно, говорит Сантос. Надо просто жить моментом и стараться прочувствовать ценность общения с близкими людьми и важность того, что свое время вы уделяете именно им.

Вообще концепция времени очень важна для чувства счастья. «Мы часто связываем понятие благосостояния с количеством денег, - говорит Сантос. - Однако научные данные показывают, что на самом деле важно то, сколько времени у нас есть».

5. Меньше сидите в социальных сетях

Социальные сети порождают ложное ощущение счастья, утверждает Сантос, и очень важно противостоять этому.

«Последние данные свидетельствуют, что люди, которые регулярно используют такие сети как „Инстаграм“, не столь довольны жизнью, как люди, которые менее активно пользуются ими», - говорит Сантос.

Так что всё просто: если вы хотите быть счастливым человеком, достаточно быть благодарным судьбе, больше спать, больше расслабляться, общаться с близкими людьми и избегать социальных сетей.

Раз эти советы хороши для студентов Йеля, возможно, они подойдут и вам.