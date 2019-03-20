20 марта отмечается Международный день счастья. Но даже если вы в этот день никакого счастья не испытываете - не отчаивайтесь, поскольку вообще-то этому можно научиться.
По мнению Лори Сантос, профессора психологии из Йельского университета в США, для того, чтобы стать счастливым, человеку нужно тренироваться точно так же, как музыкантам и спортсменам надо тренироваться для того, чтобы преуспеть.
«Чувство счастья не приходит само по себе, надо учиться испытывать его», - говорит Сантос.
И она знает, о чем говорит - ее курс «Психология и счастливая жизнь» считается самым популярным среди студентов за всю 317-летнюю историю университета. Так, в прошлом году на него записалось рекордное число студентов - 1200 человек.
«Наука доказала, что для достижения счастья надо прилагать сознательные усилия, а это непросто и требует времени», - говорит Лори Сантос.