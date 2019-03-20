В Эстонии отравилось уксусом около 300 человек

За год по номеру информации об отравлениях 16662 поступают десятки связанных с отравлением уксусом сообщений о вдыхании паров уксуса, неправильно разведенном, перелитом не в ту бутылку или выпитом по ошибке уксусе или напитке, сделанном во время удаления накипи из электрического чайника или кофейного автомата.

«Например, когда маринуют грибы, люди ставят на стол стакан с уксусом, а затем, перепутав его с каким-либо другим напитком, нечаянно отпивают один глоток», - сказала глава центра информации об отравлениях департамента Маре Одер. По словам Одер, это происходит не только осенью, но и в рождественский период и в преддверии Иванова дня, когда заготавливают много еды.

Выпитый уксус приводит к серьезным ожогам у детей и взрослых. «В нашей базе данных содержится информация примерно о 300 подобных случаях», - сказала Одер.

Прежде всего нужно ополоснуть рот от выпитого по ошибке уксуса, а затем небольшими глотками выпить стакан воды. Если во рту появились пятна от ожога, нужно отправиться в больницу на осмотр. Кроме того, в течение трех часов нужно следить за тем, может ли пострадавший глотать, и наблюдать за слюноотделением. Возможна боль в желудке и за грудиной.

Проще всего предотвратить связанные с уксусом несчастные случаи, если использовать только уксус в бутылках с безопасными пробками. Уксус, как и остальные использующиеся дома химические вещества, нужно держать в запирающихся шкафах на высоте не менее полутора метров. При использовании едких химикатов, в том числе уксуса, для удаления накипи или уборки нужно также соблюдать меры безопасности.

Министерство сельской жизни в сотрудничестве с Департаментом здравоохранения, Министерством социальных дел, Ветеринарно-пищевым департаментом, предприятиями розничной торговли и производителями разработало инструкцию по хорошему тону в маркировке упаковки 30-процентного раствора уксусной кислоты, которой производителям следует придерживаться, чтобы минимизировать потенциальные риски и сделать использование продукции безопасным.

В том, что касается детей, недостаточно прятать бутылки, поскольку все новое представляет для них интерес. Детям нужно объяснять, какую опасность представляет уксус.