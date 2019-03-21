Ученые: при ожирении рак груди ведет себя агрессивнее

Свободные жирные кислоты в крови, как оказалось, усиливают процесс размножения и роста клеток рака груди. Это объясняет, почему у тучных женщин сильно повышен риск рака груди после менопаузы, отмечает MedDaily со ссылкой на Xinhua.
Ученые Университета Иллинойса выяснили это, проанализировав кровь 37 женщин с нормальным весом и 63 тучных женщин, а также 21 женщины, сбросившей вес. Все женщины на момент исследования уже пережили менопаузу. Оказалось, тучные женщины имели повышенный уровень свободных жирных кислот в крови. А вот у сбросивших вес показатели значительно снижались.
При этом ученые провели эксперименты с клеточными линиями (брались клетки эстроген-рецептор положительного рака груди). К клеткам добавляли кровь тучных женщин. В итоге раковые клетки становились более жизнеспособными и начинали размножаться. Данные эффекты проявлялись сильнее по мере повышения концентрации жирных кислот в крови.
Жирные кислоты делали болезнь более агрессивной, в частности, за счет активации энзимного пути mTOR, регулирующего рост клеток, их размножение и выживание, в метастатических клетках. Кстати, добавление олеиновой кислоты увеличивало экспрессию генов, участвующих в размножении клеток, и подавляло примерно 500 генов, включая те, которые участвуют в метаболизме жирных кислот и адгезии клеток. Однако эти эффекты были значительно ослаблены в клетках, обработанных комбинацией эстрогена и олеиновой кислоты.