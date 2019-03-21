Ученые: при ожирении рак груди ведет себя агрессивнее

Ученые Университета Иллинойса выяснили это, проанализировав кровь 37 женщин с нормальным весом и 63 тучных женщин, а также 21 женщины, сбросившей вес. Все женщины на момент исследования уже пережили менопаузу. Оказалось, тучные женщины имели повышенный уровень свободных жирных кислот в крови. А вот у сбросивших вес показатели значительно снижались.

При этом ученые провели эксперименты с клеточными линиями (брались клетки эстроген-рецептор положительного рака груди). К клеткам добавляли кровь тучных женщин. В итоге раковые клетки становились более жизнеспособными и начинали размножаться. Данные эффекты проявлялись сильнее по мере повышения концентрации жирных кислот в крови.