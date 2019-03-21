Изучающий мозг убийц нейрофизиолог оказался психопатом

Профессор Калифорнийского университета в Ирвине доктор Джеймс Фэллон много лет изучает то, как целый ряд расстройств и болезней проявляют себя в мозге. Ещё с 1980-х годов он исследовал мозг хладнокровных убийц и психопатов, используя технику позитронно-эмиссионной томографии. Через некоторое время чисто ради научного интереса доктор Фэллон просканировал мозг своих родственников, использовав их в качестве контрольной группы «нормальных людей» для того, чтобы сравнивать эти снимки со снимками психопатов. В том числе, ученый просканировал и свой собственный мозг.

Однако при тщательном его анализе исследователь к своему огромному удивлению выяснил, что согласно своим собственным разработкам он является классическим психопатом. Причём изначально доктор Фэллон даже не знал, что это его мозг, так как все снимки были анонимными для чистоты окончательных результатов исследования. Когда правда выяснилась, учёный в неё даже не поверил, он решил, что над ним кто-то подшутил. Но последующие проверки подтвердили, что один из самых крупных экспертов в области мозга психопатов и сам является психопатом. Отметим, что к этой категории людей относятся до 1% населения нашей планеты. Психопаты почти не имеют эмпатии, то есть способности сопереживать чувствам других людей. Именно этим объясняется их порой патологическая жестокость и равнодушие.