Итальянский политик-антипрививочник заболел ветрянкой

Президент северо-восточного автономного округа Италии Массимилиано Федрига провел несколько дней в больнице в связи с ветрянкой, которой он заболел. Как пишет The Times, ранее политик выступал против обязательной вакцинации детей.
Болезнь не стала для Массимилиано поводом изменить свое мнение, он заявил, что заразился не от собственных детей, которые, к слову, были вакцинированы.
Закон об обязательной вакцинации от 12 болезней приняли в Италии в 2017 году. Детям без прививок запретили посещать школы и детсады. Родителей, которые не вакцинируют детей школьного возраста, могут оштрафовать.