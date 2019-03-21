Союз сексуального здоровья поддержал обращение гинекологов

Достойно сожаления и предосудительно, что к власти пришли политики, у которых отсутствует контакт с эстонскими жителями на уровне самых интимных проблем, как есть у врачей, и которые посредством СМИ нападают на посвящающих себя работе специалистов, а через них и на тех, кто нуждается в помощи, сказано в обращении. Нападки на эстонскую интеллигенцию по идеологическим причинам – это тревожная тенденция, которая должна остаться в прошлом.