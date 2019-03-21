Союз сексуального здоровья поддержал обращение гинекологов

Эстонский союз сексуального здоровья обеспокоен тем, что члены выбранной в Рийгикогу партии публикуют высказывания, которые, став реальностью, могут нанести ущерб здоровью и достоинству, пишет Tervis.
Союз полностью поддерживает обращение Эстонского общества гинекологов в защиту сексуального и репродуктивного здоровья, а также требование Союза врачей принести извинения гинекологам.
Достойно сожаления и предосудительно, что к власти пришли политики, у которых отсутствует контакт с эстонскими жителями на уровне самых интимных проблем, как есть у врачей, и которые посредством СМИ нападают на посвящающих себя работе специалистов, а через них и на тех, кто нуждается в помощи, сказано в обращении. Нападки на эстонскую интеллигенцию по идеологическим причинам – это тревожная тенденция, которая должна остаться в прошлом.
Главным стимулом для создания Эстонского союза сексуального здоровья 25 лет назад было беспокойство из-за высокого число абортов в стране, не уважающая достоинство пациента медицинская система, недоступность и малое использование средств планирования семьи. Среди учредителей Союза много гинекологов.
История успеха Эстонии в области продвижения сексуального и репродуктивного здоровья много раз освещалась авторитетными международными организациями (ВОЗ, UNFPA и т.д.).