Вирус помог победить слепоту

Согласно статистике, дегенерация сетчатки - проблема для каждого 10-го жителя Земли старше 55 лет. При этом примерно 1,7 миллиона человек страдают от врожденной слепоты. Как правило, проблемы со зрением связаны с гибелью светочувствительных клеток глаза. Но одновременно с этим нетронутыми остаются другие типы клеток, включая ганглионарные, которые в норме получают сигнал от фоторецепторов, и биполярные, которые собирают сигналы от ганглионарных клеток и отправляют их дальше в мозг. И генетики рассказали, как сделать эти клетки светочувствительными.