Вирус помог победить слепоту

Сотрудники Университета Беркли смогли вернуть зрение лабораторным мышам, внедрив тем ген, кодирующий рецепторный белок опсин, чувствительный к зеленому цвету. В результате через месяц грызуны смогли ориентироваться в лабиринте, полагаясь на зрение, пишет MedDaily со ссылкой на Naked Science. Ученые признаются: с этой терапией зрение не станет идеальным, но достаточно острым, чтобы различить буквы на экране планшета.
Согласно статистике, дегенерация сетчатки - проблема для каждого 10-го жителя Земли старше 55 лет. При этом примерно 1,7 миллиона человек страдают от врожденной слепоты. Как правило, проблемы со зрением связаны с гибелью светочувствительных клеток глаза. Но одновременно с этим нетронутыми остаются другие типы клеток, включая ганглионарные, которые в норме получают сигнал от фоторецепторов, и биполярные, которые собирают сигналы от ганглионарных клеток и отправляют их дальше в мозг. И генетики рассказали, как сделать эти клетки светочувствительными.
Ученые использовали безопасный вирус, который может встраиваться в геном. При этом вирус изменили на генетическом уровне, научив его избирательно связываться с ганглионарными клетками сетчатки. Закрепившись на поверхности, он внедряет инструкцию для кодирования гена опсина. Этот ген обычно содержится в фоторецепторах и делает их чувствительными к свету зеленой и желтой частей спектра. Как показали испытания на грызунах, внедрение гена заставляло ганглионарные клетки вырабатывать чувствительный белок, регистрировать на свет и снова передавать зрительные сигналы.