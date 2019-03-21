Министр здоровья и труда: нападки на гинекологов - следствие некомпетентности

Сиккут поблагодарила Общество гинекологов Эстонии, Союз врачей Эстонии и Союз сексуального здоровья Эстонии, которые решительно выступили против нападок со стороны ведущих политиков EKRE, связанных с темой абортов. «Нападки на медиков можно только осуждать. Нет никаких причин подвергать сомнению профессионализм и уровень морали эстонских врачей», - подчеркнула социал-демократка Сиккут.

Она поблагодарила всех, кто внес вклад в эту область и помог существенно исправить статистику по абортам.

Центристка и министр экономики Кадри Симсон отметила, что Центристская партия ни в коем случае не подвергает профессионализм врачей и то, что они во всех своих действиях руководствуются интересами пациентов. «Я благодарна профессионализму наших врачей, оказываемая которыми помощь продумана и руководствуется интересами здоровья пациента», - сказала Симсон.

Социал-демократ и министр культуры Индрек Саар добавил, что если в правительство войдут политики, стремящиеся искать врагов народа, например, называя врачей убийцами, это ни в коем случае не будет содействовать сплоченности в обществе.