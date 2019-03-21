Пять привычек, которые могут привести к онкологии

Врач отметил, что в тех странах, где употребление горячих напитков является культурной традицией (Латинская Америка, страны Ближнего Востока), заболеваемости раком пищевода, и слизистой оболочки полости рта на самом деле более высокая. Но это было замечено уже давно. Поэтому пить тот же чай нужно слегка остывшим до температуры в 40-60 градусов, либо добавлять в него молоко.

Привычка пить напитки и бульоны температурой выше 60 градусов ведет к микротравмам на внутренней поверхности органа и увеличивает риск развития рака пищевода на 90 процентов.

Какие еще привычки могут привести к раку?

Злоупотребление алкоголем и курение. Любителей никотина их привычка может довести до появления рака поджелудочной железы и легких. Алкоголь, в свою очередь, провоцирует первичный рак печени.

Пристрастие к мясу и сыру. Исследование ученых из университета Южной Калифорнии показало, что большое количество в рационе питания мяса и сыра повышает риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта в четыре раза. Впрочем, специалисты не советуют отказываться от этих продуктов совсем, просто их нужно есть строго дозированно.

Привычка пить кофе натощак. Также давно замечено, что эта привычка ведет к раку - в частности люди, которые употребляют кофе натощак, подвержены раку желудка.

Бодрствование по ночам. Ночью организм синтезирует мелатонин - гормон, ответственный за суточные циклы. Нехватка этого гормона у тех, кто не спит по ночам или ложиться спать очень поздно, может быть связана с развитием разных недугов, в том числе с развитием рака груди.