Названа причина появления неизлечимого рака

Исследователи из Школы медицины Маунт-Синай (США) и IBM выяснили, почему раковые клетки с одними и теми же генами по-разному реагируют на одну и ту же терапию. Оказалось, что одной из причин развития лекарственной устойчивости является большое число митохондрий — органоидов, вырабатывающих энергию, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.