Китаянка лечила рак личинками и попала в реанимацию

Поедание личинок в итоге довело женщину до реанимации. Этого нестандартного способа лечения китаянка придерживалась месяц. Она решила прибегнуть к нему после трехлетнего напряженного периода жизни, связанного с борьбой с раковым заболеванием. В 2016 году у женщины в легком была обнаружена злокачественная опухоль. Несмотря на лечение, рак не отступал. Тогда, отчаявшись, китаянка воспользовалась альтернативным лекарствам средством, предлагаемым в таких случаях народной медициной. В общей сложности она съела бутылку живых личинок.

В больницу в итоге такого лечения жительница Китая обратилась с жалобами на острые боли в области груди и желудка. Она рассказала врачам, что почти не спала в течение двух недель из-за мучительных спазмов в животе.