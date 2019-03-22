Китаянка лечила рак личинками и попала в реанимацию

Издание Daily Mail поделилось деталями инцидента, который произошел в китайском городе Сиань, сообщает «МедикФорум». Местная жительница, боровшаяся с тяжелым недугом, решила воспользоваться рецептом народной медицины, в соответствии с которым ей следовало употребить бутылку живых личинок.
Поедание личинок в итоге довело женщину до реанимации. Этого нестандартного способа лечения китаянка придерживалась месяц. Она решила прибегнуть к нему после трехлетнего напряженного периода жизни, связанного с борьбой с раковым заболеванием. В 2016 году у женщины в легком была обнаружена злокачественная опухоль. Несмотря на лечение, рак не отступал. Тогда, отчаявшись, китаянка воспользовалась альтернативным лекарствам средством, предлагаемым в таких случаях народной медициной. В общей сложности она съела бутылку живых личинок.
В больницу в итоге такого лечения жительница Китая обратилась с жалобами на острые боли в области груди и желудка. Она рассказала врачам, что почти не спала в течение двух недель из-за мучительных спазмов в животе.
В результате проведенной пациентке гастроскопии врачи обнаружив в желудке кишащих червей. Увиденное произвело на медиков неизгладимое впечатление. В качестве терапии они назначили женщине прием антигельминтных препаратов, это помогло. По словам специалистов, их пациентка рисковала жизнью и вполне могла погибнуть, если бы стала терпеть боль дальше.