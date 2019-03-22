Чтобы Юри долго мог быть отличным дедушкой

Конечно же, Юри, у которого четверо детей и несколько месяцев назад родился первый внук, был несказанно этому рад. На лечение Юри уйдет около 6000 евро в месяц.

Юри пишет:

«Я узнал о своей неизлечимой болезни – лимфоме – осенью 2013 года. С тех пор я неоднократно получал различные процедуры химиотерапии, возможности которой исчерпали себя к концу 2018 года. Благоприятное течение заболевания позволило также в этом году пройти один цикл облучения, которое обычно не проводится при таком заболевании. В конце концов возможности Больничной кассы были исчерпаны, и после долгого размышления я обратился в фонд по рекомендации лечащего врача.

Вкратце я изложу суть моих размышлений (наверное, большинство обращающихся в фонд думали о том же). Во-первых, встает вопрос расходов – лекарство очень дорогое. Имею ли я право хотеть потратить такую большую сумму на продление своей жизни? Разумно ли это с точки зрения общества? Следует ли моей семье, родственникам соглашаться с этим желанием? Это трудные вопросы, с которыми часто невозможно обратиться даже к членам своей семьи. Членам семьи и родственникам также трудно искренне ответить на эти вопросы. Ребенок или супруга не сможет сказать: да, лекарство дорогое, не нужно тратиться.

Однако читая статьи о фонде, эту удивительную историю успеха, а также истории других поддерживающих фондов и кампаний, я начал пересматривать свое мнение. Вокруг нас гораздо больше щедрых и желающих помочь людей, чем нам кажется на первый взгляд. Уровень благополучия нашего общества, готовность поделиться личной состоятельностью с другими (в т.ч. с теми, кто нуждается в помощи), гораздо больше, чем мы предполагали. Обычно нуждающимся в помощи людям и тем, кто готов помочь, не так просто найти друг друга. Фонд выполняет роль посредника, умножает радость дарения и получения, увеличивает общественное взаимодействие в новом виде и тем самым улучшает жизнь для всех нас.

Поняв это, я как нуждающийся в помощи ощутил такие чувства и изумление, которых, пожалуй, раньше не знал. Огромная искренняя благодарность является одним из них.

Если на фоне этого оценивать успешность фонда, то кажется, что именно этот успех подтверждает, что речь идет о полезном и нужном нашему обществу деле. И это приводит к пониманию того, что, может быть, не так уж и стыдно, если не можешь исключительно своими силами справиться со своими лекарствами.

Благодарю вас всех, как фонд, так и поддерживающих его людей, за то, что вы есть. Пусть у вас все будет хорошо! Надежда и возможность пожить еще, подаренные вами, неоценимы. Спасибо всем вам от меня и моей семьи».

Фонд призывает неравнодушных людей помочь Юри и другим больным раком в борьбе за жизнь посильными постоянными пожертвованиями (путь даже 1 или 5 евро в месяц). Подарить им надежду, душевный покой и возможность жить.