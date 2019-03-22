В этом году батарейками отравились уже пятеро детей

Особенно внимательными нужно быть в случае подозрения, что ребенок проглотил батарейку с диаметром 20 миллиметров или кнопочную батарейку.

В прошлом году Центр зарегистрировал 28 случаев отравления батарейками у детей, в нынешнем году – уже пять. Это число растет из года в год.

«Вокруг нас все больше работающих от батареек и аккумуляторов поздравительных открыток, часов, калькуляторов, LED-свечей, игрушек и т.д. Батарейки и аккумуляторы находятся там же, где маленькие дети. В связи со стадией развития ребенка, все неизвестное представляет для него интерес, а любая новая вещь тянется в рот», - рассказывает руководитель Центра информации по отравлениям Департамента здоровья Мааре Одер.

В случае, если ребенок проглотил батарейку, у него может возникнуть воспаление слизистых из-за содержащейся в батарее энергии, в худшем случае, если воспаление пройдет сквозь слизистые, оно повредит сосуды. Если вовремя не среагировать, то последствия могут быть опасны для жизни или требовать длительного лечения. В некоторых тяжелых случаях воспаление возникало через 2-2,5 часа. Детям до года опасно глотать даже батарейки с диаметром 15.6 – 16 миллиметров.

Важно знать, что если взрослые не заметили, как ребенок проглотил батарейку, то постановка верного диагноза будет затруднена, потому что жалобы не имеют специфики: температура, кашель, боль в грудной клетке.

Если у вас возникло подозрение, что ребенок проглотил батарейку, следует немедленно позвонить на информационную линию по отравлениям: 16662 или обратиться в ближайшее отделение скорой помощи. Не пытайтесь самостоятельно вызвать рвоту у ребенка.