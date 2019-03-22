Ученые представили гель, заживляющий травмы глаз

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы разработали адгезивный гель, способный запечатать рану или изъязвление на поверхности глаза, исключив необходимость проведения операции по пересадке донорских тканей, передает MedDaily со ссылкой на Xinhua. Гель содержит в себе активируемые светом соединения. Он не только перекрывает дефект, но и способствует регенерации глаза.
Гель позволяет клеткам в роговице соединяться с адгезивным веществом, прорастая в него и формируя слой, который максимально похож на естественные ткани роговицы (гель твердеет при облучении синим светом и приобретает форму глаза). В рамках тестов на животных гель в 20%-й концентрации наносили на дефекты роговицы размером в 3 миллиметра. Облучали гель в течение 4 минут.
На следующий день следы воспаления пропали, а место дефекта полностью перекрылось затвердевшим гелем по форме роговицы. Со временем ткани глаза регенерировались. По словам ученых, клинические испытания технологии должны начаться в ближайшее время.