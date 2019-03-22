Ученые представили гель, заживляющий травмы глаз

Гель позволяет клеткам в роговице соединяться с адгезивным веществом, прорастая в него и формируя слой, который максимально похож на естественные ткани роговицы (гель твердеет при облучении синим светом и приобретает форму глаза). В рамках тестов на животных гель в 20%-й концентрации наносили на дефекты роговицы размером в 3 миллиметра. Облучали гель в течение 4 минут.