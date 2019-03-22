Аптекарь: в домашней аптечке постоянно, а не только на случай кризиса, должно быть все самое необходимое

Государственные департаменты рекомендуют подготовиться ко всевозможным кризисам и иметь по меньшей мере недельный запас необходимых продуктов для выживания, пишет Postimees. Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировала провизор сети аптек Benu Лийа Саава:
"В домашней аптечке постоянно, а не только на случай кризиса, должно быть все самое необходимое, но перегружать ее не стоит. Люди с хроническими заболеваниями или постоянно принимающие рецептурные лекарства должны следить за тем, чтобы запас лекарства был достаточным, и в один прекрасный день не возникла ситуация, когда в аптечке осталась лишь одна необходимая таблетка.
Помимо этого для оказания первой помощи в аптечке должны быть:
- дезинфицирующее средство (раствор или спрей),
- гель для ран (Brontosan),
- гель от ожога,
- марлевые или раневые тампоны разного размера (можно приобрести в любой аптеке),
- пластыри разного размера,
- пластырь (тейп) для фиксирования повязки или раневого тампона,
- жаропонижающее (парацетамол),
- обезболивающее (ибупрофен, декскетопрофен),
- термоодеяло из фольги для оказания первой помощи (оно входит в список средств для оказания первой помощи и для предприятий)".