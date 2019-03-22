Пт, 22.03.2019
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Аптекарь: в домашней аптечке постоянно, а не только на случай кризиса, должно быть все самое необходимое

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Лекарства и препараты, который могли бы быть в домашней аптечке.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Государственные департаменты рекомендуют подготовиться ко всевозможным кризисам и иметь по меньшей мере недельный запас необходимых продуктов для выживания, пишет Postimees. Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировала провизор сети аптек Benu Лийа Саава:

"В домашней аптечке постоянно, а не только на случай кризиса, должно быть все самое необходимое, но перегружать ее не стоит. Люди с хроническими заболеваниями или постоянно принимающие рецептурные лекарства должны следить за тем, чтобы запас лекарства был достаточным, и в один прекрасный день не возникла ситуация, когда в аптечке осталась лишь одна необходимая таблетка.

Помимо этого для оказания первой помощи в аптечке должны быть:

  • дезинфицирующее средство (раствор или спрей),
  • гель для ран (Brontosan),
  • гель от ожога,
  • марлевые или раневые тампоны разного размера (можно приобрести в любой аптеке),
  • пластыри разного размера,
  • пластырь (тейп) для фиксирования повязки или раневого тампона,
  • жаропонижающее (парацетамол),
  • обезболивающее (ибупрофен, декскетопрофен),
  • термоодеяло из фольги для оказания первой помощи (оно входит в список средств для оказания первой помощи и для предприятий)".

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