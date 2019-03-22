Аптекарь: в домашней аптечке постоянно, а не только на случай кризиса, должно быть все самое необходимое

"В домашней аптечке постоянно, а не только на случай кризиса, должно быть все самое необходимое, но перегружать ее не стоит. Люди с хроническими заболеваниями или постоянно принимающие рецептурные лекарства должны следить за тем, чтобы запас лекарства был достаточным, и в один прекрасный день не возникла ситуация, когда в аптечке осталась лишь одна необходимая таблетка.