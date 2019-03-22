Свет мой, зеркальце: британец испытывает панические атаки, глядя на свое отражение

Издание Metro поделилось историей британца Стивена Гиллатта, страдающего необычной фобией – этот мужчина не может видеть себя в зеркале, рассказывает «МедикФорум». При виде собственного отражения у него развиваются симптомы панической атаки. Данное расстройство стало следствием пережитого нервного срыва.
По словам мужчины, сильный стресс и нервный срыв из-за неудач в жизни были пережиты им четыре года назад. С тех пор он не может видеть свое отражение – ни в зеркалах, ни в других отражающих поверхностях. Обычно о том, как он выглядит, британец спрашивает у жены и дочери. Он как и все вокруг посещает парикмахерскую, но сидит там всегда только с закрытыми глазами. Отражение в зеркале провоцирует у него панические атаки и приступы депрессии. В такие моменты Стивен Гиллатт испытывает сильнейшую ненависть к себе.
«Когда я смотрю в зеркало, я вижу неудачника, неполноценного человека. Я вспоминаю свои ошибки и промахи, а также все дурное, что сделал в своей жизни. В результате у меня начинается паническая атака», - рассказал мужчина.
Мужчина обращался к психотерапевту. Он понял, что корнем его проблем является очень низкая самооценка. Посещать специалиста дальше британец не стал. Стивен говорит, что для избавления от того душевного гнета, который он испытывает, потребуется много времени, а к этому он не готов.