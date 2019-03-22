Свет мой, зеркальце: британец испытывает панические атаки, глядя на свое отражение

По словам мужчины, сильный стресс и нервный срыв из-за неудач в жизни были пережиты им четыре года назад. С тех пор он не может видеть свое отражение – ни в зеркалах, ни в других отражающих поверхностях. Обычно о том, как он выглядит, британец спрашивает у жены и дочери. Он как и все вокруг посещает парикмахерскую, но сидит там всегда только с закрытыми глазами. Отражение в зеркале провоцирует у него панические атаки и приступы депрессии. В такие моменты Стивен Гиллатт испытывает сильнейшую ненависть к себе.