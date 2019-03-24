Дельфины. Иллюстративный снимок. ФОТО: Patti Blake/AP

В организме каждого из нас есть встроенный эхолот, выяснили ученые. Просто мы не знали об этом, пишет Би-би-си. Или считали, что можем обойтись и без него.

Между тем некоторые из нас - настоящие специалисты по эхолокации. И не в теоретическом смысле.

Есть люди, которые, просто щелкая языком, с закрытыми глазами могут определить, сдвинулся ли с места маленький предмет, находящийся от них на расстоянии метра.

Такие люди, став специалистами по использованию скрытых человеческих умений, могли бы обучить им других.

Но кому такое может понадобиться? И легко ли этому научиться? Давайте разберемся.

"Проба! Проба! Проба!"

И вот я сижу с закрытыми глазами за рабочим столом, передвигаю у себя перед лицом туда-сюда тарелку и вслух повторяю: "Проба! Проба! Проба!".

Со стороны, наверное, это выглядит, мягко говоря, странно. Но я пытаюсь научиться мастерству эхолокации - ориентации в окружающем мире с помощью отраженных от разных поверхностей звуковых импульсов. Примерно так, как это делают дельфины или летучие мыши.

Умение пользоваться эхолокацией в последние годы находится в фокусе внимания ученых в немалой степени благодаря деятельности (в том числе и преподавательской) таких людей, как американец Дэниэл Киш.

Киш, сам слепой, может с помощью отраженного сигнала на редкость точно определять положение предметов вокруг себя. И он такой не один.

Люди, обладающие этой способностью, могут "видеть" деревья, здания или двери - они просто щелкают языком и прислушиваются к эхо - отраженному сигналу.

Причем, как показывают исследования, основам этого умения можно научить любого человека - и слепого, и зрячего

Все больше экспериментов подтверждают: нам надо просто разбудить свои чувства. Некоторые из них подавлены, "спят", или же считается, что человеку они не свойственны.

Человеческая эхолокация как концепция была известна еще с 1940-х. Но систематические ее исследования начались лишь лет десять назад.

Теперь ее рассматривают как важное умение, потенциально способное изменить жизнь слепых и слабовидящих. А также как способ понять то, как наш мозг обрабатывает сенсорную информацию.

"Мы проводим замеры способностей самых лучших людей-эхолокаторщиков, которых называем эхо-экспертами", - рассказывает Лор Талер, профессор психологии из Даремского университета (Великобритания).

Талер - одна из ведущих мировых экспертов в области эхолокации человека. "Обычно такие люди, - говорит она, - пользуются этим навыком уже давно и в значительной степени развили его. Они могут делать такое, что обычному человеку недоступно".

Когда аудио заменяет видео

Просто пощелкивая языком, эхо-эксперты могут определить, что небольшой диск, находящийся в метре от них, сдвинут всего на сантиметр.

Они могут сказать, какой именно объект находится в двух метрах от них: автомобиль, дерево или фонарный столб.

И даже те, кто только начал осваивать это умение, могут обнаружить стену на расстоянии более 30 метров.

Это, конечно, не означает, что эхолокация способна полностью заменить людям зрение. Да, некоторые виды летучих мышей могут, издавая ультразвуковые сигналы, охотиться на мотыльков и мошек, но эхолокаторщики-люди не в состоянии распознать такие мелкие объекты.

Есть и еще одно серьезное ограничение. Поскольку эхолокация работает только в отношении трехмерных предметов, ее невозможно использовать, например, для чтения напечатанного текста.

Тем не менее, по словам Талер, это очень эффективная техника. Как показали исследования, используя это умение в комплексе с обычными инструментами, такими как трость или собака-поводырь, можно серьезно облегчить жизнь слепых людей.

Эхолокация поможет передвигаться более безопасно и уверенно, избегать препятствий, возникающих прямо по курсу, и даже узнавать свой подъезд.

"Все эти маленькие детали влияют на общую уверенность человека в своих силах, на то, с каким настроением он будет выходить из дома", - подчеркивает Талер.

Хотя сама Талер зрячая, она умеет применять эхолокацию и учит этой технике слепых взрослых и даже детей, начиная с трехлетнего возраста.

"Когда вы родились зрячим и пожили в этом мире, а потом вдруг теряете зрение, вы теряете сразу очень много в смысле того, как вы привыкли постигать окружающий мир, как привыкли в нем передвигаться", - объясняет она.

"Зато если вы умеете пользоваться эхолокацией, вам гораздо легче в новом для себя мире, она дает вам больше контроля над пространством, которое вы преодолеваете".

Хотите попробовать? Закройте глаза и начните говорить или издавать щелкающий звук, в то время как передвигаете у себя перед лицом тарелку - взад-вперед, из стороны в сторону. Прислушивайтесь к тому, как меняется звук.

Не открывая глаз, вы постепенно научитесь определять, где находится тарелка.

На следующем этапе Талер рекомендует медленно поворачиваться, стоя в углу - по-прежнему с закрытыми глазами. Отраженный звук должен помочь вам понять, куда обращено ваше лицо - к стене или в комнату.

В настоящее время Талер с коллегами изучают сканы головного мозга слепых и зрячих, сделанные во время обучения эхолокации.

Предварительные результаты показывают удивительную вещь. Когда зрячие люди учатся ориентироваться по звуку, они задействуют ту часть головного мозга, которая обычно имеет дело со зрительной функцией.

"Мы привыкли думать о зрении как о чем-то совершенно самостоятельном, для этой функции наш организм располагает рядом приспособлений - глазами и определенными районами мозга", - рассказывает Талер.

Однако оказывается, что наш мозг обладает более гибкими способностями обрабатывать сенсорную информацию - "видя" ушами.

Но, как указывает Талер, "если у вас все в порядке со зрением, большую часть времени вы воспринимаете окружающее вас пространство с помощью глаз".

"Поскольку вы и так все видите, у вас нет серьезных причин расширять палитру своих чувств. Зачем?"

Работа бригады сенсоров

В обычной жизни сверхспособности наших чувств получаются из комбинации разных способностей. Так происходит потому, что наши чувства по отдельности достаточно слабы.

"Люди часто бывают удивлены, когда им приходится начать пользоваться только каким-то одним из чувств - настолько это плохо выходит", - говорит Джеймс Неджен, научный сотрудник факультета психологии Даремского университета.

Например, наше периферийное зрение довольно слабое. Но мы компенсируем это, комбинируя его с другими чувствами - например, со слухом: поэтому приближающийся автомобиль не застигнет нас врасплох.

Таким образом, одновременное использование нескольких чувств может быть критически важным в таких повседневных ситуациях, как пересечение проезжей части улицы.

Есть тут, правда, одно "но": у детей до 10 лет эта способность еще не развита, предупреждает Неджен.

Поэтому ребенок, хотя бы частично потерявший зрение, вряд ли сможет в полной мере воспользоваться преимуществами эхолокации.

Взрослые же могут применять эту технику в сочетании с оставшейся способностью видеть, и это поможет им лучше ориентироваться.

Ученым еще предстоит понять, каким образом можно научить плохо видящих детей одновременно пользоваться и оставшимся зрением, и слухом.

Неджену и его коллегам удалось это сделать в лабораторных условиях, после того как детям подробно рассказали, как именно они использовали каждое из своих чувств в заданиях. Дальнейшие исследования должны показать, сохранится ли полученный навык надолго.

А я тем временем продолжаю свои эксперименты с эхолокацией, прислушиваясь к советам Лор Талер для новичков.

На сегодняшний день мое самое большое достижение - пройти с закрытыми глазами в дверь, не касаясь других предметов в комнате и дверного проема.

И так странно думать, что эта способность жила во мне всегда - неиспользуемая и незамеченная, - до тех пор пока странный эксперимент с тарелкой не разбудил ее.

Кто знает, сколько еще таких же скрытых способностей таится в нас и ожидает нашего внимания?