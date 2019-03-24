Ученые: частое употребление подсолнечного масла опасно для печени

Исследователи анализировали влияние на здоровье двух видов масел - оливкового и подсолнечного. В эксперименте ученых были задействованы крысы. После периода употребления масел учеными был выполнен анализ генома печени у животных. Анализ выявил у животных, ежедневно потреблявших подсолнечное масло, наличие ультраструктурных изменений в клетках органа, в связи с которыми резко вырастал риск развития неалкогольного стеатогепатита.