Ученые: частое употребление подсолнечного масла опасно для печени

Результаты исследования ученых Гранадского университета свидетельствуют: частое употребление подсолнечного масла может способствовать развитию заболеваний печени, в том числе ведущих к возникновению цирроза и рака. Выводы специалистов были опубликованы в Journal of Nutritional Biochemistry, пишет «МедикФорум».
Исследователи анализировали влияние на здоровье двух видов масел - оливкового и подсолнечного. В эксперименте ученых были задействованы крысы. После периода употребления масел учеными был выполнен анализ генома печени у животных. Анализ выявил у животных, ежедневно потреблявших подсолнечное масло, наличие ультраструктурных изменений в клетках органа, в связи с которыми резко вырастал риск развития неалкогольного стеатогепатита.
Неалкогольного стеатогепатит – это заболевание, при котором развиваются жировая дистрофия, воспаление и повреждении клеточных структур. На фоне данного заболевания формируются такие тяжелейшие патологии, как цирроз и рак.
«Ежедневное употребление подсолнечного масла может способствовать возникновению фиброза и повышает вероятность развития неалкогольного стеатогепатита», - констатировали авторы проекта.
Они отметили, что печень животных, которым добавляли в пищу оливковое масло, была гораздо более здоровой.