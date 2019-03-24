В Европе каждый час у 30 человек диагностируют туберкулез

Согласно первоначальным данным, в 2018 году в Эстонии туберкулезом заболели 146 человек, 120 из них – впервые в жизни. Средний возраст больных составил 50,5 лет, при этом самому младшему пациенту было четыре года, а самому старшему – сто лет.

По словам специалиста Института развития здоровья Пирет Вийклепп, в Эстонии уровень заболеваемости туберкулезом выше среднего по Европе: если в ЕС в 2017 году заразились 10,7 человек на 100 000 жителей, то в Эстонии – 13,3 человека. В то же время, заболеваемость в нашей стране снижается: в 1998 году зарегистрировали 824 новых случая.

«Несмотря на то, что сейчас туберкулез лечится, его распространению способствует наличие резистентных к медикаментам форм и долгий инкубационный период. Туберкулезом заболевает 10% зараженных, из них половина – в течение двух лет, а остальные – в течение всей жизни», - говорит Вийклепп.

В Европе уровень заболеваемости туберкулезом, конечно, ниже, чем в Африке и Азии, но следует учитывать, что люди все больше путешествуют, работают и учатся за границей, а вместе с ними по миру передвигаются и болезни.