Некоторые симптомы рака мозга часто не замечают

Ученые Королевского колледжа Лондона проанализировали несколько десятков случаев заболевания раком мозга, чтобы определить характерные симптомы начала недуга, пишет «МедикФорум» со ссылкой на журнал Plos One. Эти симптомы зачастую пропускаются. Сами пациенты после диагностирования у них рака мозга признавались, что если бы обратились с жалобами на некоторые симптомы, чувствовали бы себя глупо перед врачом – данные симптомы казались незначительными или списывались на бытовые обстоятельства.
Чтобы сформулировать начальные симптомы рака мозга, группа лондонских исследователей провела ряд интервью со взрослыми пациентами, которым незадолго до этого был диагностирован рак мозга. Также специалисты опрашивали родных и близких таких пациентов.
В результате ученые заключили, что начальные симптомы недуга пропускаются многими людьми – не столько из-за невнимательности, сколько из-за склонности считать подобные проявления слишком незначительными, чтобы идти с ними на медосмотр.
«Еще ранее выявлялось, что до выставления диагноза рак мозга люди могут испытывать множество незначительных изменений - например, изменения сна, памяти, речи, внимания, равновесия, в ощущениях. В этот раз мы обнаружили, что пациенты часто не обращаются за помощью, считая эти изменения слабыми, нечастыми, эпизодическими», - отметила руководитель проекта доктор Сьюзан Скотт.
Среди характерных симптомов, описанных пациентами, ученые обособили следующие:
- слабая концентрация внимания,
- головные боли,
- снижение активности,
- непривычная усталость,
- пропажа интереса к поддержанию взаимоотношений, работе и хобби,
- сонливость,
- изменения речи (заплетающийся язык),
- эпизодическая потеря памяти,
- потеря равновесия,
- негативные психологические изменения – раздражительность, агрессивность, плаксивость и т.п.
Специалисты напомнили, что по статистике опухоли мозга составляют около 2% от всех случаев рака, ежегодно диагностируемых у людей. Самой распространенной формой рака мозга является глиобластома (злокачественная глиома, на долю которой приходится 52% всех первичных опухолей мозга. Она же является самым опасным видом рака мозга из-за свойства онкоклеток распространяться очень быстро. Лишь 5% людей с таким диагнозом живут пять и более лет благодаря существующим новым методам лечения.