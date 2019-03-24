Некоторые симптомы рака мозга часто не замечают

Чтобы сформулировать начальные симптомы рака мозга, группа лондонских исследователей провела ряд интервью со взрослыми пациентами, которым незадолго до этого был диагностирован рак мозга. Также специалисты опрашивали родных и близких таких пациентов.

В результате ученые заключили, что начальные симптомы недуга пропускаются многими людьми – не столько из-за невнимательности, сколько из-за склонности считать подобные проявления слишком незначительными, чтобы идти с ними на медосмотр.

«Еще ранее выявлялось, что до выставления диагноза рак мозга люди могут испытывать множество незначительных изменений - например, изменения сна, памяти, речи, внимания, равновесия, в ощущениях. В этот раз мы обнаружили, что пациенты часто не обращаются за помощью, считая эти изменения слабыми, нечастыми, эпизодическими», - отметила руководитель проекта доктор Сьюзан Скотт.

Среди характерных симптомов, описанных пациентами, ученые обособили следующие:

слабая концентрация внимания,

головные боли,

снижение активности,

непривычная усталость,

пропажа интереса к поддержанию взаимоотношений, работе и хобби,

сонливость,

изменения речи (заплетающийся язык),

эпизодическая потеря памяти,

потеря равновесия,

негативные психологические изменения – раздражительность, агрессивность, плаксивость и т.п.