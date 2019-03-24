Глобальная эпидемия: тысячи финнов заболевают из-за бактерий, резистентных к антибиотикам

"Около трех процентов инфекций мочевых путей у женщин и немногим более шести процентов у мужчин вызваны ESBL позитивными бактериями", - говорит главный врач Университетской больницы Турку Антти Хаканен в интервью газете Sunnuntaisuomalainen.

Воспаление мочеполовой системы чаще всего вызвано именно кишечной палочкой. Количество заболеваний, вызванных устойчивыми к антибиотиками бактериями, растет.

В начале тысячелетия причиной воспаления среднего уха у одной трети детей в возрасте ниже пяти лет был пневмококк, резистентный к лекарствам. Ситуация, однако, улучшилась, говорит Хаканен.

Воспаление, вызванное резистентным к антибиотикам бактериям труднее лечить, потому что самые распространенные лекарства не помогают.

"Тогда надо использовать антибиотики широкого спектра действия, имеющие больше побочных эффектов", - отмечает Хаканен.

Ситуация в Финляндии, однако, относительно благополучная.