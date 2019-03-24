Ученые: большинство людей умирают без боли

Специалисты констатируют, что в течение последнего десятилетия произошло статистически значимое уменьшение боли и других симптомов, проявляемых в момент окончания человеческой жизни. «Более 85% пациентов, которые получают паллиативную помощь, не имеют тяжелых симптомов наступающей смерти. Вопреки бытующим представлениям люди в последние дни или часы своей жизни достаточно редко страдают от боли и испытывают меньше неприятных симптомов, чем при развитии своей болезни», - говорится в докладе австралийских ученых.

Согласно данным, полученным ими, среди распространенных симптомов, которые наблюдаются у людей в конце жизни, являются усталость и утрата аппетита. При этом проявление усталости превосходит болезненную симптоматику, и если боль еще возможно купировать препаратами, влиять на другие симптомы проблематично. «13,3% пациентов перед смертью сообщали о сильном стрессе из-за усталости, 7,4% - о неприятных симптомах боли, 7,1% - о потере аппетита», - рассказали исследователи.